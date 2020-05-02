Koronavirüs ne zaman biter? Türkiye ve dünyada koronavirüs (corona virüs) ölüm ve vaka sayısı kaç?

Koronavirüs haberleri Türkiye ve tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'de ve dünyada koronavirüs (corona virüs) ölüm ve vaka sayısı kaç? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs pandemisi dalga dalga tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. İlk vakanın 10 Mart'ta görüldüğü ülkemizde koronavirüsün ne zaman biteceği de merak ediliyor. Koronavirüste son durum haberimizde yer alıyor.

KORONAVİRÜS HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN.

KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTER?

Yaklaşık 2 aydır mücadele ettiğimiz koronavirüsün ülkemizde ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla salgının ne zaman biteceğine yönelik sorulara cevap verdi. Özlü, "Mayıs ayı sonuna kadar muhtemelen, belki ondan da önce bu süreci büyük ölçüde tamamlarız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Selçuk, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacağını, öğrencilerin not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçeceğini kaydetti.

Bakan Selçuk, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." dedi.

TÜRKİYE VE DÜNYADA KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçti. Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyonu aşarken, can kaybı 230 bine ulaştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 62 bin 670'e çıkarken, vaka saysı 1 milyon 79 bin oldu. İyileşenlerin sayısı ise 150 bine yaklaştı.

İtalya'da ölenlerin sayısı 27 bin 967'ye, virüs bulaşanların sayısı ise 205 bin 463'e yükseldi. Ülkedeki bugüne kadar 75 bin 945 kişi de iyileşti.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 711'e, vaka sayısı ise 171 bin 253'e çıktı.

İspanya'daki can kaybı 268 artarak 24 bin 543'e, vaka sayısı 816 artarak 213 bin 435'e yükseldi. 19 Mart'tan beri günlük en düşük ölüm sayısı, 14 Mart'tan itibaren ise günlük en düşük yeni vaka sayısı kaydedildi. Sağlığına kavuşanların sayısı 112 bin 50 oldu.

Fransa'da ölenlerin sayısı 24 bin 376'ya, virüs tespit edilenlerin sayısı 199 bin 254'e çıktı. İyileşen sayısı ise 49 bin 476 olarak açıklandı.

Can kayıpları Belçika'da 7 bin 594, Almanya'da 6 bin 563, İran'da 6 bin 28, Brezilya'da 5 bin 541, Hollanda'da 4 bin 795, Kanada'da 3 bin 180, İsveç'te 2 bin 586, İsviçre'de 1737, Meksika'da 1732, İrlanda'da 1232, Hindistan'da 1151, Rusya'da 1073 ve Peru'da 1051 oldu.

Tacikistan'da ilk Kovid-19 vakaları tespit edilirken, Maldivler'de de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 231 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 44 bin 22'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 498 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 936 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 89 hasta vefat etti, 5 bin 231 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 991 bin 613, toplam vaka sayısı 117 bin 589, toplam vefat sayısı 3 bin 81 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 574, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 831, toplam iyileşen hasta sayısı 44 bin 22 olarak gerçekleşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından verilerle birlikte, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44 bini, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım." değerlendirmesini paylaştı.

Koca, Bilim Kurulu Toplantısının bitmesiyle düzenlediği basın toplantısında ise Kovid-19'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir hastanın evine gönderilmediğini ifade eden Koca, tedavinin, belirti gösteren herkese mümkün olan en erken aşamada uygulandığını anlattı.

Bakan Koca, sahada 5 bin 849 filyasyon ekibinin görev yaptığını, bu ekiplerin hastaların temas zincirinde yer alan 468 bin 390 kişiyi tespit ettiğini bildirdi.

KORONAVİRÜS HASTALIĞI NEDİR?

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.