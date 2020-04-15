Koronavirüs ile mücadelede ruh sağlığı bu hattın ucunda

BÜLENT ŞANLIKAN



Bakanlık, bu amaçla telefonla psikososyal destek hizmeti uygulamasını hayata geçirdi. 81 ilde yaygınlaştırılan hatlara bugüne kadar 6 bin 228 vatandaş ile bin 712 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 8 bin 940 başvuru oldu. Vatandaşlar kendi illerindeki telefon numaralarına ‘covid19bilgi.saglik.gov.tr” adresinden ulaşabiliyor.

İŞTE O SORULAR



En sık sorulan sorular şöyle;

• Süreç içerisinde ruh haline yansıyan olumsuz etkileri nasıl düzenleyebiliriz?

• Yakın temas ve aileye hastalığı bulaştırma konusunda yaşanılan kaygıları nasıl minimuma indirebiliriz?

• Bu durumu çocuklara nasıl anlatmalıyız?

• Birlikte yaşadığımız yaşlıları nasıl telkin edebiliriz?

• Bu süreçte aile fertleri ev içerisinde nasıl vakit geçirebilirler?

• Çocuklarımızı Kovid-19’dan nasıl koruyabiliriz??

• Virüs ne zaman sona erecek?