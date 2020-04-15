Koronavirüs ile mücadelede ruh sağlığı bu hattın ucunda
Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile mücadele eylem planı kapsamında vatandaşın ruh sağlığını da düşünüyor.
BÜLENT ŞANLIKAN
Bakanlık, bu amaçla telefonla psikososyal destek hizmeti uygulamasını hayata geçirdi. 81 ilde yaygınlaştırılan hatlara bugüne kadar 6 bin 228 vatandaş ile bin 712 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 8 bin 940 başvuru oldu. Vatandaşlar kendi illerindeki telefon numaralarına ‘covid19bilgi.saglik.gov.tr” adresinden ulaşabiliyor.
İŞTE O SORULAR
En sık sorulan sorular şöyle;
• Süreç içerisinde ruh haline yansıyan olumsuz etkileri nasıl düzenleyebiliriz?
• Yakın temas ve aileye hastalığı bulaştırma konusunda yaşanılan kaygıları nasıl minimuma indirebiliriz?
• Bu durumu çocuklara nasıl anlatmalıyız?
• Birlikte yaşadığımız yaşlıları nasıl telkin edebiliriz?
• Bu süreçte aile fertleri ev içerisinde nasıl vakit geçirebilirler?
• Çocuklarımızı Kovid-19’dan nasıl koruyabiliriz??
• Virüs ne zaman sona erecek?