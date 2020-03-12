Koronavirüs için TSK'da tüm tedbirler alındı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ASELSAN ziyaretinde son günlerin önemli konu başlıklarından biri olan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını karşısında alınan tedbirlere değindi.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu konuda ciddi tedbirleri aldıklarını ifade eden Akar, “Karargah ve birliklerimizde çeşitli korunma tedbirlerini hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerimizin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Toplantı ve toplu faaliyetlerde de kısıtlamaya gittik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak. Ayrıca TSK’da el sıkışmayı da bir süreliğine durdurduk.”

Sözlerinin sonunda ülkemizin ve asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, “Karada, denizde ve havada yurt içinde ve sınır ötesinde zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarıma da sağlık, esenlik içinde kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler dilerim” ifadeleriyle tamamladı.