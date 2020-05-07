Koronavirüs endişe araştırması: Akdeniz korkuyor, Marmara sakin

Türkiye’de 3-17 Nisan tarihlerinde 26 ilde 18 yaş üstü bin kişiyle online video yöntemiyle araştırması yapıldı. Araştırmanın ‘Akademetre Araştırma ve Stratejik Planlama’ tarafından gerçekleştirilen saha çalışmasında kamuoyuna Kovid-19 salgını ile ilgili sorular soruldu, salgına bakış açıları ortaya çıkarıldı. “Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?” sorusuna toplumun yüzde 32.4’ü “çok endişeliyim”, yüzde 40.9’u da “endişeliyim” yanıtını verirken, “ne endişeliyim ne endişesizim” diyenlerin oranı yüzde 19.1 oldu.

KADINLAR DAHA ENDİŞELİ



Endişe düzeylerinde kadınlar erkeklere göre ortalama 10.9 puan daha endişeli çıkarken, 18-34 yaş grubunun diğer yaş gruplarına göre 5-6 puan daha az endişeli oldukları tespit edildi. Bölgesel olarak, en endişeli bölgeler Akdeniz ve Doğu Anadolu olarak çıkarken, en az endişe duyan bölgeler olarak da Marmara ve Ege bölgeleri tespit edildi.

YÜZDE 78,7’Sİ İŞE GİTMİYOR

Türk halkının yüzde 47,6’sı salgına yakalanma riskini yarı yarıya bulurken, yüzde 30,3’ü yakalanma olasılığını yüksek ve “çok yüksek” buluyor. Virüsten korunmak için alınan bireysel önlemlerin başında yüzde 96 ile sık sık elleri sabunla yıkamak ve yüzde 95,4 ile mecbur kalmadıkça evden çıkmamak yer alırken, halkın yüzde 78,7’si de önlem olarak işe gitmediği yanıtını verdi.