Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Okul tatili uzayabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, vaka sayısında ani artış olmaması için devletin üzerine düşeni yaptığını belirterek şunları kaydetti: “Aramızdaki sosyal mesafeyi (1 metre) mesafeyi korumamız lazım. Bugün vaka 47, belki bu 57, 67’ye yükselebilir.

TEDBİRLERİ ERKEN ALDIK



“Ülke içinde dolaşım yok, ekstra bir önleme de bugün gerek yok. Ama yarın farklı bir vaka ortaya çıkarsa lokantaların, AVM’lerin kapatılması, marketlerin de belirli saatlerde çalışması düşünülebilir. Önümüzdeki 1,5-2 aylık periyotu bu şekilde atlatabilirsek, Türkiye bu salgını en başarılı yenen ülkelerden biri haline gelecek.”

“Vaka görülmeye başladıktan sonra okulları kapatırsanız enfeksiyondaki azalma en iyi ihtimalle yüzde 15’te kalıyor. Yani 100 vaka görecekseniz 85 görüyorsunuz. Ama enfeksiyon daha görülmeden okulları kapatabilirseniz, bu etki minimum yüzde 45 oluyor. Türkiye, önlemleri erken ve radikal şekilde alıyor. Okullardaki tatilin uzaması ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine bağlı.”

‘SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA İHTİYAÇ YOK’



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, sokağa çıkma yasağı tartışmalarını değerlendirdi: “Bugün uzun tartışmaların sonunda İtalya’daki gibi bir duruma ihtiyacımız olmadığını düşündük. 3-4 hafta içinde vakanın 5 bin civarında olmasını bekliyoruz. Ama bu sayı 30 bine çıkabilir. Vatandaşlarımız uyarıları dikkat etsin. Böyle olursa, 3-4 binde sayıyı sınırlı tutabiliriz.”