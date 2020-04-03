Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklaması saat kaçta?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklaması saat kaçta? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde saat 16.00'daki toplantıya video konferans yöntemiyle katılacak.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek.

SAĞLIK BAKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM NEDİR?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 1 milyona ulaşırken, can kaybı 51 bini, iyileşenlerin sayısı ise 210 bini geçti.

Virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 760 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 13 bin 915'e yükseldi. İtalya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 115 bin 242'ye, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 278'e çıktı.

İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı İspanya'da ise günlük en yüksek ölüm sayısına son 24 saatte ulaşıldı. Ülkede bir günde ölü sayısı 950 artarak 10 bin 3'e çıktı. Vaka sayısı 8 bin 102 artarak 110 bin 238'e, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 743'e yükseldi.