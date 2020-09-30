  • $7,7963
  • 9,1502
  • 472.562
  • 1132.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Koronavirüs Bili Kurulu bugün saat 17.00'de toplanıyor
30 Eylül 2020 Çarşamba 09:37 | Son Güncelleme:

Koronavirüs Bili Kurulu bugün saat 17.00'de toplanıyor

Koronavirüs Bili Kurulu bugün saat 17.00'de toplanıyor

Koronavirüs Bili Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından Bakan Koca, 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenleyecek.

Koronavirüs Bili Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.

Son 24 saatte 68 hasta vefat etti, 1452 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 278 bin 504'e yükseldi.

Saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. 

<p>İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, BBC’de programa katıldı. BBC sunucusu Steph

İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan BBC sunucusu karşısında dondu kaldı: Siz barış elçisi değilsiniz

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hangi çorba hangi hastalığa iyi geliyor

Osmaniye'de bir kişi otomobilin içinde ölü bulundu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.