30 Eylül 2020 Çarşamba 09:37 | Son Güncelleme:
Koronavirüs Bili Kurulu bugün saat 17.00'de toplanıyor
Koronavirüs Bili Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından Bakan Koca, 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenleyecek.
Koronavirüs Bili Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.
Son 24 saatte 68 hasta vefat etti, 1452 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 278 bin 504'e yükseldi.
Saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.