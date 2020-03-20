Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk belirtileri nasıl anlaşılır?

Koronavirüs ilk belirtileri nasıl anlaşılır? yanıtı en çok merak eden konular arasında yerini korumaya devam ediyor. Koronavirüs’e karşı vatandaşlar önlem almak istiyor. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından 1.981 testten 168’inin pozitif çıktığını açıkladı. Solunum yolları ile bulaşan bu salgının öksürük, hapşırık ve yakın temas ile bulaşıldığı biliniyor. Ülkemizde salgının önlenmesi için ciddi önlemler alınırken kişisel hijyenin önemi ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamanın gerekliliği her defasında vatandaşlara hatırlatılıyor. Koronavirüs belirtileri hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Üst solunum yolu hastalıkları belirtilerinden bazıları olan burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş virüsün belirtilerindendir. Bu belirtilere ilaveten COVID-19 nısı için, son 14 günde hastalığın görüldüğü ülkelerden(Çin, Kore gibi uzak doğu ülkeleri, İran vb) gelmiş olmak yada hasta biriyle yakın temas öyküsü olması gerekmektedir.

Bu virüsler bazen zatürre gibi alt solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Bu durum kalp-akciğer hastalarında, bağışıklık sistemleri yetersiz kişilerde veya yaşlılarda daha sık görülür. Virüsün teşhisi için klinik belirtileri hafif olduğundan laboratuvar testleri genellikle çok sık kullanılmaz. Ancak hekim gerek gördüğünde polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile virüsün genetik parmak izine bakılan laboratuvar testleri kullanılabilir.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN: KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 359!

Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından 1.981 testten 168’inin pozitif çıktığını açıkladı. Konbu hakkında açıklamaları ise şu şekilde;

"Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" dedi.