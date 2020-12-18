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18 Aralık 2020 Cuma 00:24 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Koronavirüs aşısı için acil kullanım onayı

Son dakika haberleri: Koronavirüs aşısı için acil kullanım onayı

Son Dakika Haberleri.. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için, "Beşeri tıbbi ürünlerin" ruhsatlandırılması yönetmeliğine "acil kullanım onayı" hükmü eklendi.

Resmi Gazete'de, "Beşeri tıbbi ürünlerin" ruhsatlandırılması yönetmeliğine aşılar için "acil kullanım onayı" hükmü eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:

"Dünya Sağlık Örgütü veya Bakanlık tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda kullanılacak ve ruhsatlandırmaya esas etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar Kurum tarafından Acil Kullanım Onayı (AKO) verilebilir.

Ruhsatlı bir ürünün terapötik endikasyonlarında değişiklik yapılması veya yenilerinin eklenmesi ile ilgili değişiklikler için AKO başvurusunda bulunulamaz.

AKO başvurularına ilişkin iş ve işlemler bu Yönetmelik doğrultusunda yayımlanacak ilgili kılavuz hükümlerine göre yürütülür."

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