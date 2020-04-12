'Koronavirüs aşısı Eylül'de hazır olur'

Şu ana dek 100 bini aşkın insanın ölümüne yol açan koronavirüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları da dünyanın dört bir yanında aralıksız devam ediyor. İngiltere’nin köklü üniversitelerinden Oxford’da görevli Prof. Dr. Sarah Gilbert da onlardan biri. Ekibiyle birlikte aşı geliştirmek için mücadele eden Gilbert, merakla bekleyen herkese umut veren açıklamalarda bulundu. Gilbert, kendisi liderliğindeki ekibin aşıyı Eylül ayında geliştireceğinden “yüzde 80 oranında emin olduğunu” belirtti. Times, Sarah Gilbert’ın açıklamalarını manşetinden duyurdu. Gazete Gilbert’in, dünyanın önde gelen aşı bilimi profesörleri arasında olduğunu vurguladı.

2 HAFTADA DENENECEK



Koronavirüs aşısı, geliştirilmesinden sonra iki hafta içinde insanlar üzerinde denenebilir. İngiliz hükümeti daha önce aşı denemelerinin olumlu sonuç vermesi halinde, millyonlarca doz aşının geliştirilmesini finanse edebileceğini açıklamıştı. Şu anda dünyada çok sayıda ülkede aşı geliştirme çalışmaları olağanüstü bir hızla sürüyor. Avustralya’da bilim insanları yaklaşık 10 gün önce iki potansiyel aşı bileşimini hayvanlar üzerinde denemeye başlamıştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Oxford Üniversitesi ile ABD merkezli Inovio Ecza şirketinin ortaklığıyla geliştirilen aşıların hayvanlar üzerinde denenmesine onay vermişti. Avustralya’nın ulusal bilim kurumu, aşının insanlar üzerinde denenmesinin güvenli olup olmadığına karar verecek.

‘SITMA İLACI HASTALARIN YÜZDE 91’İNİ İYİLEŞTİRDİ’



Koronavirüs tedavisinde her gün yeni bir tedavi yöntemi açıklanıyor. Fransa’da kullanılan klorokinin hastaların yüzde 91,7’sini 10 gün içinde iyileştirdiği belirtildi. Marsilya’daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult’un yaptığı bir çalışma sonucu sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin virisü taşıyan 1061 kişide kullanıldığı kaydedildi. Bu kişilerin yüzde 91,7’si 10 gün içinde virüsü atlattı, 74-95 yaşlarındaki hastaların yüzde 0,5’i hayatını kaybetti. Klorokin, sıtmaya karşı en eski ve en etkili ilaçlardan biri olarak biliniyor.

