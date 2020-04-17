Koronavirüs anonsları değişti! 'Sıcak hava sizi yanıltmasın'

Korona virüs salgını ile mücadelede kapsamında cami ve belediye hoparlörü ile kolluk kuvvetlerinin araçlarından vatandaşlara sık sık uyarı anonsları yapılıyor.

Söz konusu uyarı anonslarında havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların rehavete kapılmaması için değişikliğe gidildi. Yapılan yeni anonslarda, “Sıcak hava yanıltmasın, salgın tehlike geçmiş değil” uyarısı yapılıyor.

Anons edilen eski metinde, "Değerli hemşehrilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" ifadeleri kullanılırken, artık yapılan anonslarda havaların ısınmasının tedbirlerde gevşemeye yol açmaması gerektiği, salgın tehlikesinin henüz geçmediği vurgulanıyor.

Anonslar, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidilen illerin dışındaki 50 ilde özellikle hafta sonu daha sık şekilde tekrarlanacak.

(İHA)

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