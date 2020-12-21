Koronadan korktuk, grip vakaları düştü

İç Hastalıkları-Hematoloji Profesörü Doktor Mustafa Çetiner, koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde girip vakalarında yaşanan ciddi düşüşe dikkat çekti. Prof. Dr. Çetiner, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler sayesinde damlacık yoluyla toplumda yayılan gribe (influenza) yol açan virüsün yaygın hale gelmesinin önüne geçildiğini şu sözlerle anlattı:

DÜNYA GENELİNDE VAKA AZALDI



“Twindemi (ikizdemi) yani Kovid-19 pandemisinin üzerine grip salgının eklenmesiyle kış aylarının çok daha ağır geçebileceği konusunda sürekli uyarılarda bulunuldu. Dünya Sağlık Örgütü, ekim ayında yayımladığı raporda kuzey yarım kürede grip vakalarının geçtiğimiz yıllara göre belirgin olarak az görüldüğünü açıkladı. Yeni Zelanda’da geçen senelere göre grip vakalarında 10 kat düşüş görüldü. Avustralya’da geçtiğimiz yıl 131 bin grip vakası bildirilirken, bu sene temmuz, ağustos aylarında sadece 315 vaka saptandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)’nin yayımladığı raporda da grip için test pozitiflik oranı geçen sene yüzde 11.3 iken bu sene bu oran yüzde 0.2’ye düştüğü görülüyor. Şu ana kadar klinik laboratuvarlarda grip testi pozitif sadece 40 vaka saptandı. Geçen sene ise aynı dönemde bu sayı 3 bin 436 idi. En azından şimdilik grip vakalarında geçen senelere göre rekor düşüş mevcut.”

ÖNLEMLER KORUDU



Prof. Dr. Mustafa Çetiner, “Unutmayalım ki grip bir solunum yolu enfeksiyonu ve en temel bulaş yolu ise damlacık yolu. Mesafe, el hijyeni ve kalabalıktan uzak durmak bizi sadece Kovid-19’dan değil gripten ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarından da koruyor. Seyahat kısıtlamaları, sokağa çıkma yasakları, bu sene grip aşısı yaptırma oranının artması da grip vakalarının azalmasında büyük öneme sahip” dedi.