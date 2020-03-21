Koronada 3 altın kural: Bol su, doğru beslenme, 7 saat uyku

YELDA GÖKDAĞ



Türkiye’yi geç yakalayan ancak alınan önlemlerle kontrol altında tutulan koronavirüs tedbirlerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Uzmanlar virüsle savaşmanın 3 altın kuralına vurgu yaptı. Buna göre, virüsle savaşmanın en önemli kurallarının başında doğru beslenme var. Ancak su da hayati öneme sahip. Hastalık riski taşıyanlar ve iş hayatında aktif bulunmak zorunda kalanların suyu asla ihmal etmemesi gerekiyor. Diğer bir altın önlem ise düzenli uyku. Herkesin en az 7 saat uyuması bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudu mikroplara karşı daha dirençli hale getiriyor.

TOPLU ULAŞIMA DİKKAT

İnsanların yoğun olarak bulunduğu ortak alanlarda ellerinizi yıkamaya fırsat bulamasanız bile, yanınızda muhakkak kolonya, el dezenfektanı ve ıslak mendil bulundurun. Metro, otobüs, tramvay gibi araçlara binmek zorundaysanız, muhakkak ellerinizi yıkayın. Elleriniz için kullandığınız el dezenfektanlarını bir peçeteye sıkarak kullandığınız cep telefonlarınızı dezenfekte edin. Ortak alanlarda sosyal mesafeyi (1-2 metre) koruyun.