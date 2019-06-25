Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7753
  • 6,5806
  • 264.592
  • 95.713
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Korkunç! Otel odasında doğan bebek öldü...

Korkunç! Otel odasında doğan bebek öldü...

Korkunç! Otel odasında doğan bebek öldü...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir apart otelin odasında doğurduğu kız bebeği ölen kat görevlisi kadın tutuklandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen anne M.D. (30), polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "altsoya karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. M.D.'nin bebeğini, nefes almadığı gerekçesiyle doğumdan sonra bir kovanın içine bıraktığı ileri sürüldü.     
        Gümbet Mahallesi'nde bir otelde kat görevlisi olarak çalışan M.D, kaldığı otele ait apart odasında pazar akşamı doğum yapmıştı. M.D. iddiaya göre, bebeğine öldüğü gerekçesiyle müdahale etmemişti. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yaklaşık 8 aylık olduğu belirlenen kız bebeğin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Bebeğin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği  kaydedildi.  

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama
Sekiz ay sonra düğün tazelediler

Ünlü Futbolcunun Çocukları Kur´an-ı Kerim Öğrenirken Böyle Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

‘Mavi Balina’ niçin engellenemiyor? Dikkat edin WhatsApp'tan yayılıyor!

Rus ordusu, Sosna'yı kullanıma almaya karar verdi