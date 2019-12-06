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  3. Korkunç iddia! Bıçaklayıp, ölüme terk etmiş...

Korkunç iddia! Bıçaklayıp, ölüme terk etmiş...

Korkunç iddia! Bıçaklayıp, ölüme terk etmiş...

Elazığ'da bir kişinin imam nikahıyla yaşadığı eşini bıçaklayıp yol kenarına bıraktığı iddia edildi.

İddiaya göre, Kuzey Çevre Yolu Zafran Mahallesi yakınlarında T.H, imam nikahı ile yaşadığı Bilgen B. ile otomobilde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle T.H, eşini karnından ve sırtından bıçaklayarak yol kenarına bıraktı.

Yaralanan Bilgen B. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından otomobile ile kaçan T.H'nin yakalanması için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

(AA)


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