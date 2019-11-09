Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda etkili olan Köprülüler ailesinin kurucusu olan sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nın saraydaki ilk görevi neydi? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda etkili olan Köprülüler ailesinin kurucusu olan sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nın saraydaki ilk görevi neydi? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla devam ediyor. Hem bilgi veren, hem de eğlenceli anlara ev sahipliği yapan programda çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından aratılıyor. İşte 9 Ekim Cumartesi günü çıkan soru…

A: Bahçede

B: Marangozhanede

C: Ahırda

D: Mutfakta

Doğru cevap: D Mutfakta