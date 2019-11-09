Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda etkili olan Köprülüler ailesinin kurucusu olan sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nın saraydaki ilk görevi neydi?
Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda etkili olan Köprülüler ailesinin kurucusu olan sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nın saraydaki ilk görevi neydi? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda etkili olan Köprülüler ailesinin kurucusu olan sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nın saraydaki ilk görevi neydi? Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen programda yarışmacılara birbirinden kaliteli ve zor sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda etkili olan Köprülüler ailesinin kurucusu olan sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nın saraydaki ilk görevi neydi? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda etkili olan Köprülüler ailesinin kurucusu olan sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nın saraydaki ilk görevi neydi? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla devam ediyor. Hem bilgi veren, hem de eğlenceli anlara ev sahipliği yapan programda çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından aratılıyor. İşte 9 Ekim Cumartesi günü çıkan soru…
A: Bahçede
B: Marangozhanede
C: Ahırda
D: Mutfakta
Doğru cevap: D Mutfakta