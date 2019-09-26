Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6669
  • 6,2135
  • 274.653
  • 102318
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Köprü dedikodusu yalanlandı! O paylaşımlara Başkan Erdoğan'dan sert tepki

Köprü dedikodusu yalanlandı! O paylaşımlara Başkan Erdoğan'dan sert tepki

Köprü dedikodusu yalanlandı! O paylaşımlara Başkan Erdoğan'dan sert tepki

İstanbul'daki deprem sonrası 'köprüde halat koptu' iddialarına Valilikten yalanlama gelirken, Başkan Erdoğan sosyal medyada yapılan manipülasyonlara sert tepki gösterdi.

İstanbul’daki 5.8’lik depremin ardından sosyal medyada köprünün zarar gördüğü dedikoduları ortaya atılmıştı. İstanbul Valiliği ise köprüde halat koptu söylentilerini yalanladı ve söz konusu görüntünün köprünün altında bakım onarım platformu olduğunu, köprüde hiçbir sorun olmadığını açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da sosyal medya üzerinden yayılan algı operasyonuna çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, 'Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de 'Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu'... Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil' dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Paris'teyim' dedi, Büyükada'da çıktı
Ebru Şallı bu akşam evleniyor!
Hülya Avşar'dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu açıklaması!
Kadın dizisinde kimin öldüğü ortaya çıktı
Doğum kilolarından kurtuldu, fit haliyle dikkat çekti

İnşaat Halindeki Bina Beşik Gibi Sallandı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

'Yavuz', Taşucu Limanı açıklarında demirledi