Köprü dedikodusu yalanlandı! O paylaşımlara Başkan Erdoğan'dan sert tepki

İstanbul’daki 5.8’lik depremin ardından sosyal medyada köprünün zarar gördüğü dedikoduları ortaya atılmıştı. İstanbul Valiliği ise köprüde halat koptu söylentilerini yalanladı ve söz konusu görüntünün köprünün altında bakım onarım platformu olduğunu, köprüde hiçbir sorun olmadığını açıkladı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da sosyal medya üzerinden yayılan algı operasyonuna çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, 'Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de 'Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu'... Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil' dedi.