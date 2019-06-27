Köprü çalışması ne zaman bitecek? 15 Temmuz ve FSM köprü çalışması bitiş tarihleri

Köprü çalışması ne zaman bitecek? sorusu İstanbullular tarafından gündemde yoğun olarak araştırılan konular arasında bulunuyor. İstanbul ulaşımının can damarı olan köprülerin güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprülerinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bakım onarım çalışması yapılacak.Köprülerdeki bazı şeritlerinin trafiğe kapatılmasıyla birlikle zaman zaman yoğunluklar yaşandı. Vatandaşlar köprü çalışması ne zaman bitecek? diye araştırmaya yapmaya başladı. 15 Temmuz ve FSM köprü çalışması tarihleri detayları haberimizde..

KÖPRÜ ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Yapılan açıklamada, "Çalışmalara 27 Haziran 2019 tarihinde başlanarak 17 Ağustos 2019'da bitirilmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. 50 gün sürecek bakım ve onarım çalışmaları kapsamında her iki köprüde bazı şeritler kapatıldı.

İstanbul'da iki yakayı birleştiren ilk köprü olma özelliğini taşıyan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise çalışmaların devam ettiğini belirten İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ana halat semer bölgesi geçiş takviyesi ve FSM Köprüsü ankrajlarının su drenajı onarım işinin sürdürüldüğünü ve çalışmaların bitimine kadar trafikte yaşanacak olan herhangi bir aksilik için anlayış beklediğini ifade etti.

Yapılacak çalışmalar kapsamında 1988 yılında yapımı tamamlanan ve toplamda bin 510 metre uzunluğa sahip Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit ulaşıma kapatılarak, gidiş ve gelişler 2'şer şeritten devam edecek. Köprüde bulunan mevcut asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak derzlerin onarımı gerçekleştirilecek. 17 Ağustos'ta tamamlanacak olan çalışmalar öncesinde FSM Köprüsü'nde görevli polis ekipleri ve Karayolları ekipleri trafiğin rahat sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaya başladı. Saat 22.00 itibariyle Asya'dan Avrupa'ya olan istikameti iki şeride indiren ekipler Avrupa'dan Asya'ya olan istikamette de 4 şeridi kapatarak onarım çalışmalarına başlayacak.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Çalışmalara ilişkin İstanbul Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 27 Haziran-17 Ağustos arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'de kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bazı şeritler trafiğe kapatılacak. Sürücülerimizden anlayış bekliyor, alternatif yolların kullanılmasını istirham ediyoruz" denildi.