'Köpek senin yüzünden havlıyor' deyip, baltayla saldırdı

Gürsoy, köpeklerin kendisine havladığını öne sürdüğü Ahmet Naci Ada'ya yanında getirdiği baltayla saldırdı. Ada yaralanırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çağrılan ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet Naci Ada'nın sağ kolunun kırıldığı belirlendi. Sabri Gürsoy ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürsoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

(DHA)