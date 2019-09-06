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  3. 'Köpek senin yüzünden havlıyor' deyip, baltayla saldırdı

'Köpek senin yüzünden havlıyor' deyip, baltayla saldırdı

'Köpek senin yüzünden havlıyor' deyip, baltayla saldırdı

Olay, çarşamba günü saat 22.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyüşe çıkan Ahmet Naci Ada'nın peşine takılan sokak köpekleri, havlamaya başladı. Bu sırada evinde oturan Sabri Gürsoy, köpeklerin havlama sesinden rahatsız olduğunu iddia edip Ada'nın yanına gitti.

Gürsoy, köpeklerin kendisine havladığını öne sürdüğü Ahmet Naci Ada'ya yanında getirdiği baltayla saldırdı. Ada yaralanırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çağrılan ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet Naci Ada'nın sağ kolunun kırıldığı belirlendi. Sabri Gürsoy ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürsoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

(DHA)

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