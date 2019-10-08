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Köpeğin saldırısına uğrayan polis yaralandı

Köpeğin saldırısına uğrayan polis yaralandı

Sivas'ta köpeğin saldırısına uğrayan polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru O.G. (27) Cumhuriyet Meydanı'nda sahibi tarafından gezdirilen köpeğin ağız tasmasının takılmasını istedi. Bu sırada köpek, O.G.'ye saldırdı. Kol ve bacağından yaralanan polis memuru O.G. ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Köpeği ile birlikte olay yerinden kaçan ve ismi öğrenilemeyen şüpheli kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Köpek, Sivas Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

(AA)

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