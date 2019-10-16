Konya'da silah ticareti yapan kişiye baskın: Çok sayıda silah ele geçirildi

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kişinin silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine bir kişiyi fiziki takibe aldı.

Şahsın belirlenen adresine operasyon düzenleyen ekipler, evde bulunan İ.S'yi gözaltına alırken, evde yapılan aramada 28 adet uzun namlulu av tüfeği, 1 adet kısa dipçik pompalı tüfek, 15 adet kutu içerisinde kuru sıkı tabanca, 112 adet arızalı şekilde kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA