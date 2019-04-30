Konya'da sahte tarihi eser operasyonu: 10 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çumra ve Güneysınır ilçelerinde izinsiz kazı yaparak kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı iddiasıyla 25 şüpheli hakkında Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda sahte tarihi eser üretilen bir atölyede bulundu. Adreslerde yapılan aramalarda bir tabanca, dört av tüfeği ile lahit, heykel ve sikkelerden oluşan bin 279 adet tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi.

İncelemelerde 422 adet tarihi değeri olduğu değerlendirilen objeye el konuldu. Yakalanan 23 şüphelinin 13'ü ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

10 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüpheliyi arama ve yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Şüpheli şahısların atölyede üreterek tarihi eser görünümü verdiği objeleri kazı yaparak bulduklarını söyleyip satmaya çalıştığı ileri sürüldü.

İHA