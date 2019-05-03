Konya'da mobilya atölyesinde yangın çıktı

Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki Ağaç işleri Sanayi Gümüşlü Sokak'ta bulunan Hidayet Yaver'e ait mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen alevler, iş yerinin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi ile AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri iş yerinin ön ve arka kısmından söndürme çalışmasını sürdürdüğü sırada alevlerin sıçrama ihtimaline yan tarafta bulunan iş yerindeki eşyalar da çevredekiler tarafından boşaltıldı.

İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sonrası ekiplerin yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışma yapacağı öğrenildi.

(AA)