Dağdan kopan 10 tonluk kaya parçası evin üzerine düştü

Konya'da, dağın eteğindeki bir evin müştemilatının üzerine yaklaşık 10 ton ağırlığında kaya parçası düştü.

DHA'nın haberine göre, gelini ve iki torununun son anda kurtulduğunu belirten Mehmet Özek, "Gelinim, iki çocuğuyla yemek yapıyordu. Gürültüyü duyunca çocuklarını alıp hemen çıkmış. Ardından kaya düştü. Canlarını son anda kurtardılar." dedi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Sille Mahallesi Baraj Caddesi'nde, Mehmet Özek'e ait ahşap evin müştemilatında meydana geldi.

Yemek pişirmek için de kullanılan müştemilatın üzerine, dağın eteğinden yaklaşık 10 ton ağırlığında kaya parçası düştü. Müştemilatın kullanılmaz hale geldiği olayın ardından ev mühürlendi, sokak ise ulaşıma kapatıldı.

Gelini ve iki torunun son anda kurtulduğunu belirten Mehmet Özek şunları kaydetti:

"Gelinim, iki çocuğuyla orada yemek yapıyordu. Gürültüyü duyunca çocuklarını alıp hemen çıkmış ve ardından da kaya düştü. Canlarını son anda kurtardılar. 25 yıldır bu evde oturuyorum. Zaman zaman küçük çaplı dağın eteğinden kaya parçaları düşüyordu; ama bu kadar büyük olmamıştı."

AFAD ve belediye ekiplerinin bugün hasar tespiti yapacağı öğrenilirken, ev mühürlendiği için Özek ailesinin, yakınlarının yanında kalmaya başladığı belirtildi.