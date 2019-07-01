Konya merkezli 6 ilde FETÖ'ye operasyon
Konya merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen 9 muvazzaf astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 6 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 8'ini yakaladı.
Adreste bulunamayan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
AA