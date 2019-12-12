Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7995
  • 6,4624
  • 274.68
  • 109004
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Konya merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 15 asker gözaltında

Konya merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 15 asker gözaltında

Konya merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 15 asker gözaltında

Konya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 23'ü muvazzaf, 2'si meslekten ihraç toplam 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Karar üzerine Konya merkezli 12 ilde başlatılan operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla aranan TSK mensupları tespit edildi. Savcılık 23'ü muvazzaf, 2'si ihraç toplam 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Yakalama kararları doğrultusunda harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Konya merkezli 12 ilde operasyon başlattı. Şüphelilerin daha önce belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 15 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, 10 şüphelinin yakalanması için operasyonu sürdürüyor. 

DHA


Beren Saat: Ünlülük bir hapishane
Ünlü oyuncu partiye yorganla katıldı! Zor anlar yaşadı
Eski eşini sahte hesapla kandırdı mı? Burcu Esmersoy konuştu!
Hercai dizisinde Yasak Elma'dan flaş transfer!
'Evliyken aldatıldım'
<p>Rusya’nun Krasnoyarsk kentinde bir tren istasyonunda çalışan demir yolu işçisi, bekleme halinde o

Demir Yolu İşçisinin Feci Sonu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Sivas'ta görüldü duyan oraya koştu

Mersin'e Çin'den getirilen kaçak 23 ton kuzu ciğeri yakalandı