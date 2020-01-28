'Konutlar yıl sonu teslim edilecek'

Elazığ’daki depremin ardından bölgede incelemelerine devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu nakit yardımlarla ilgili bilgi verirken, Bakan Kurum, depremzedelere verilecek evler için şubat ayında inşaata başlanacağını söyledi.

1 YILDA BİTECEK

Kurum şunları ifade etti: “Kentsel dönüşüm projesi başlatacağız. Sürsürü mahallesindeki vatandaşlarla görüşmelere başladık. Şubat sonu temelimizi atıp, yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmek istiyoruz. 3 gün sonra da Mustafa Paşa mahallesindeki riskli binaların yıkımına başlayacağız. Dönüşüm için vatandaşlarımızla görüşmelere de başlamış bulunuyoruz.”

Ağır hasarlı binaların yıkımına başlandığını, 2 bin yeni konut yapılacağını belirten Kurum, “Elazığ merkez, Sivrice ve Maden’de 50 yıkık binamız mevcut. 308 ağır hasarlı ve 150 de orta hasarlı binamız mevcut. Bu binalarımızdan 22’si acil yıkılacak binalardan oluşuyor. Malatya’da Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt’ta toplam 155 yıkık, 1278 de ağır hasarlı binamız mevcut. Diyarbakır Çermik’te de 8 yıkık binanın yanında 16 ağır hasarlı bina var” dedi.

30 BİN TL KİRA YARDIMI

Bakan Soylu, “Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek. Köy evleri için 16 bin lira destek vereceğiz. Orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi verilecek” dedi.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZİ

Bakan Soylu, bu yardımlara ilaveten yaptıkları çalışmaları da şöyle anlattı: “İl Özel İdaresi’ne ait Elazığ merkez Aşağı Holpenk’teki bir arazide konteynerden müteşekkil yaklaşık 1000 ailenin barınabileceği geçici konaklama merkezi yapacağız. 10-15 gün içerisinde inşallah hazırlayacağız.

5 BİN KİŞİLİK

Konteynerler hazır. Malatya’da yaklaşık 5 bin kişilik bir konteyner kentimiz var. Onun da tüm revizyonunu bundan 3-4 ay önce yapmıştık.” Soylu, Elazığ ve Malatya’da 50 bin kumanyanın günlük olarak dağıtılacağının altını çizdi. Elazığ’a ayrıca 30 bin ton kömür yardımı da gönderildi.

SARILARAK TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Soylu, depremzede çifti elleriyle kazarak kurtaran Suriyeli Mahmud’la bir araya geldi. Soylu ve Sağlık Bakanı Koca Mahmud’a cep telefonu hediye etti.

86 YARALI TEDAVİ EDİLİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sonrası hastaneye başvuran 86 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi. Yaralılardan 18’inin yoğun bakım servisinde olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirten Koca, “Çadır ve toplu alanlarda kronik hastaların tespitini ve ilaca erişimini sağladık. Ayrıca psikososyal destek planlandı” dedi.

ÇOCUKLARA PSİKOLOJİK DESTEK

Evlerine giremedikleri için okul ve camilere yerleştirilen ailelerin çocukları, düzenlenen farklı etkinlikler sayesinde hoşça vakit geçiriyor.

RİSKLİ BİNALAR YIKILIYOR

Elazığ’ın Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılma riski bulunan 27 yıllık Altınbaş Apartmanı dün gece kontrollü bir şekilde yıkıldı. Malatya’da da kolonları patlayan iki bina tahliye edildi.