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  3. Kongo'dan üniversite okumaya gelen genç kaçak kazıda suçüstü yakalandı

Kongo'dan üniversite okumaya gelen genç kaçak kazıda suçüstü yakalandı

Kongo'dan üniversite okumaya gelen genç kaçak kazıda suçüstü yakalandı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye üniversite okumak için gelen Adams M.'nin (26) de aralarında bulunduğu 4 kişi Antalya'da kaçak kazı yaparken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaçak kazı yaparken yakalanan, aralarında Demokratik Kongo'dan eğitim için gelen üniversite öğrencisinin de bulunduğu Ali S. (27), Ebubekir Y. (27), Emre K. (25) ve Adams M.'nin (26) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, jandarma eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olay yerinde yapılan inceleme sonucu jandarma, şüphelilerin araziye patlayıcı düzenek kurduğunu belirledi. Yapılan titiz çalışmaların ardından düzenek, jandarma ekiplerince imha edildi.

DHA


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