Kömür karası eller Mehmetçik için semaya açıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan işçiler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

DUA EDİLDİ, KUR'AN-I KERİM OKUNDU

08.00-16.00 vardiyasında çalışacak madenciler, harekatın başarıya ulaşması için dua etti, Kur'an-ı Kerim okuttu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, her zaman Mehmetçik'in yanında olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız, Suriye'de vatan topraklarının istikbali ve ülkemizin geleceği için vatan hainlerini temizleme operasyonunun başarıya ulaşması, Mehmetçik'in ayağına taş değmemesi için dua programı düzenlediler. Madencilerimize teşekkür ediyoruz. Bizler de askerimiz için buradan dua ediyoruz. Rabbim inşallah Türk ordusunu muzaffer eyler. Ülkemizi bölmek isteyen, içerideki hainlerle iş birliği yapan tüm insanlık ve İslam düşmanlarına karşı Allah ordumuzu muzaffer eylesin."

Madencilerden Halil Bezir de Mehmetçik ile gurur duyduklarını aktararak, "Her zaman devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin. Dualarımız onlarla. Verdikleri mücadele kolay değil. Dua ediyoruz onlar için ve onları çok seviyoruz." diye konuştu.

AA