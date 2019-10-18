Kocasına çanta attı, hapse girdi 

Soner KAN

Geçen yıl adliyede elindeki çantasını fırlattığı eşi “Erkeklik gururum incindi” diyerek şikayetçi oldu. Çantayı silah sayan mahkeme, ‘basit yaralama’ suçundan Meryem Karalök’ü 5 ay hapse çarptırıp cezayı 3 bin liraya çevirdi. Karardan habersiz olan kadın, parayı yatırmayınca tutuklanarak cezaevine girdi.

Doğum gününde hapis

Cezayı ödeyince bir gün sonra serbest kalan Meryem Karalök, “Üzerime kaynar su döken, kolumu kıran, karnımdaki bebeğimi öldüren kocam bir gün cezaevinde yatmadı ancak ben doğum günümde tutuklandım” diyerek sitem etti.

7 yıldır boşanma mücadelesi sürdürüyor

2012’de açtığı boşanma davasını eşinin tehdidinden korkarak geri çeken genç kadın, 2013’te yine mahkemenin yolunu tuttu. Ancak başvurusu hem yerel hem de üst mahkeme tarafından reddedildi. Yargıtay da temyiz başvurusunu reddedince boşanmak için hukuk yolları kapanmış oldu.