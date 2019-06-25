Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8108
  • 6,6261
  • 267.018
  • 95.182
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde orman ürünleri imalathanesine ait konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balçık Mahallesi'ndeki palet imalathanesine ait konteynerde semaverdeki kıvılcımın çevredeki paletlere sıçramasıyla yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerinde itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Konteynerdeki paletler tamamen yanarken imalathanede maddi hasar meydana geldi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama
Sekiz ay sonra düğün tazelediler
Arzu Sabancı oğlu Hacı Sabancı'nın yeni yaşını o fotoğrafla kutladı
<p>Uluçoban, 'Edirne Lavanta Tarla Günleri'ne katılmak için geldiği kentte, AA muhabirine, Türkiye´d

'Kıraç Arazilere Buğday Yerine Lavanta Ekin' Önerisi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Süper Lig'de dikkat çeken transferler

Dünyanın en eski şehirleri arasındaki Gaziantep, ziyaretçilerini bekliyor