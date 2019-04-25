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  3. Kocaeli'de kamyonet arızalanan kamyona çarptı

Kocaeli'de kamyonet arızalanan kamyona çarptı

Kocaeli'de kamyonet arızalanan kamyona çarptı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul yönünde seyreden Emre Arı'nın kullandığı 43 U 8746 plakalı kamyonet, Kaşkaldere mevkisinde, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halindeki Muzaffer Şener idaresindeki 34 UV 301 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonet sürücüsü Arı, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Arı ve kamyon sürücüsü Şener, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

(AA)

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