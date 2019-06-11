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11 Haziran 2019 Salı 16:47 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 16:47

Kocaeli'de hırsızlar camı kırıp telefonları çaldı

Kocaeli'de hırsızlar camı kırıp telefonları çaldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kimliği belirsiz hırsızlar, camını taşla kırarak girdikleri telefon bayisinden 20 saniyede 1 bilgisayar ve 4 cep telefonunu alıp, kaçtı.

Bu sabah saat 04.00 sıralarında Yeniyalı Mahallesi´nde bulunan bir cep telefonu bayisinin önüne gelen 3 kişiden ikisi, taş atarak camı kırdı. Ardından da vitrin camını tekme atıp, elleriyle iterek yere düşürdü. İçeri giren ikili, bir dizüstü bilgisayar ile 4 cep telefonunu çaldı.  20 saniyede gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından ikili, kendilerini bekleyen otomobile binip, kaçtı.

Kırılan cam sesi üzerine vatandaşların haber verdiği polis, hemen işyeri sahiplerine bilgi verdi.

İşyeri ile çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri izleyen polis, 3 kişinin plakası bulunmayan bir otomobil ile dükkanın önüne geldiğini, birinin otomobilde beklediğini diğer 2'sinin ise hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, işyerinde incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.

(DHA)

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