  • $5,8044
  • 6,565
  • 247.822
  • 93.594
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
10 Haziran 2019 Pazartesi 12:18 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:18

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı

Elektronik atıkların geri dönüştürüldüğü tesiste çıkan yangın hasara yol açtı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elektronik atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Suadiye Çepni Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisindeki atık pillerin depolandığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tesis çalışanları yangını müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki saatlik çalışma sonucu atık piller nedeniyle küçük çaplı patlamaların olduğu yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle tesiste hasar meydana geldi. Ekiplerin, soğutma çalışması sürüyor.

(AA)

Ülkemize Kurban Olsunlar!

<p>A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı gün

Burak Yılmaz´dan İzlandalı yetkililere tepki

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye en az 269 TL zam yapılacak

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.