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  3. Kocaeli'de El Kaide terör örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Kocaeli'de El Kaide terör örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Kocaeli'de El Kaide terör örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde El Kaide silahlı terör örgütüne elaman kazandırdığı iddiası ile 8 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından El Kaide silahlı terör örgütü HAD grubunun faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Karamürsel ilçesinde örgüte elaman kazandırdığı belirlenen 8 kişinin kimlikleri tespit edildi. 

Ekipler tarafından hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.


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