Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8902
  • 6,5826
  • 241.646
  • 96.142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kocaeli'de belediyeye ait depoda yangın

Kocaeli'de belediyeye ait depoda yangın

Kocaeli'de belediyeye ait depoda yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, belediyeye ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

x

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 17 Ağustos Caddesi'nde, Kartepe Belediyesi Fen İşler Müdürlüğüne ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede alevlerin yükseldiği ve zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarının ardından yangını tamamen söndürdü.

Yangında, depoda bulunan malzemelerin büyük bölümü zarar gördü.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman olay yerine gelerek, ilgililerden bilgi aldı.

Kocaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyeye ait Fen İşleri Müdürlüğünün deposunda çıkan yangında hiç kimsenin zarar görmediğini söyledi.

Yangını depodaki güvenlik görevlisinin gördüğünü ve itfaiye ekiplerine haber verdiğini belirten Kocaman, şunları kaydetti:

"İçeride bir araç ile jeneratör ve çim biçme motorlarımız vardı. Bunların içinde benzin olduğunu biliyoruz. Ancak yangının çıkış nedenine dair şu an için herhangi bir bilgiye sahip değiliz. İtfaiyedeki arkadaşlarımız civar bölgelerden de gelerek sağ olsunlar müdahale ettiler. Şu an soğutma işlemleri devam ediyor. Hasar tespitine daha sonra geçilecektir. Şimdilik hepimize geçmiş olsun diyorum. Burada muhtelif birçok ürün yapılıyordu. Depo, park bahçelere ait kamelyalar, çocuk oyun alanları, sac profil ve demir atölyesi olarak kullanılıyordu. Belediyemizin en işlevsel depolarından birisiydi."

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cengiz Kurtoğlu'nun dedelik heyecanı!
Arka Sokaklar'da şoke eden ayrılık kararı
Demet Akbağ eşi için mevlit okuttu
Yasmin Erbil'den sürpriz karar
Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi
Bursa’da motosikletin üzerine yatarak yarış yapan iki sürücü, yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu teh

Motosikletin üzerine yatarak yarış yapan gençler yürekleri ağza getirdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

WhatsApp'tan çok konuşulacak yasak