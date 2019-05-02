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  3. Kocaeli'de 1 milyon TL'lik yüzlerce kaçak araç yedek parçası ele geçirildi

Kocaeli'de 1 milyon TL'lik yüzlerce kaçak araç yedek parçası ele geçirildi

Kocaeli'de 1 milyon TL'lik yüzlerce kaçak araç yedek parçası ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda ülkeye kaçak yollarla sokulan ve piyasaya sürülmesi amaçlanan otomobil ve benzeri araçlara ait yaklaşık 1 milyon TL değerinde kaçak yedek parça ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İzmit'te bulunan bir geri dönüşüm işletmesinde piyasaya sürülmesi hedeflenen çok sayıda kaçak araç yedek parçasının olduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde adresi tespit edilen iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda ülkeye kaçak yollarla sokulduğu ve piyasaya sürülmesi hedeflenen farklı modellerdeki otomobil ve benzeri araçlara ait 229 adet şanzıman 308 adet araç motoru üst kapağı, 17 adet sigorta paneli, 2 adet direksiyon kutusu, 25 adet araç motor beyni, 44 adet enjektör, 41 adet krank mili, 374 adet klima kompresörü, 387 adet marş motoru, 388 adet şarj dinamosu, 3 adet diferansiyel, 2 adet lüks araçlara ait motor ve şanzıman ele geçirildi. 

Olayla ilgili Y.D. isimli bir şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen yaklaşık 1 milyon değerindeki kaçak yedek parçalar Gümrük Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.  

İHA

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