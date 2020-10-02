Kocaeli Valiliği özel hastane önündeki ölümle ilgili soruşturma başlattı

Gebze'deki Özel Merkez Hastanesi önünde fenalaşıp yere yığılan Sebahattin Duru'nun ölümüyle ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün ardından Kocaeli Valiliği de soruşturma başlattı.

DHA'da yer alan habere göre, sosyal medyada ve basında yer alan görüntülerin ardından büyük tepki toplayan olayla ilgili Valilik, hastane görevlilerinin müdahale etmediği iddialarının soruşturulması için görevlendirme yapıldığını duyurdu.

İddiaya göre, çevredekiler, hastane görevlilerinden Duru için yardım istedi. Görevliler ise hasta hastanede olmadığı için müdahale edilemeyeceği yanıtını verdi.

Çevredekiler, bu duruma tepki gösterirken, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ambulansa alıp, müdahale ettiği Sebahattin Duru, yaşamını yitirdi.