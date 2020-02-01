'Koca Yusuf' Çin'de! Wuhan'daki Türklerin tahliyesi başladı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı." ifadeleri kullanıldı.

"BİR AN ÖNCE TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYORUM"

Tahliye edilen Türk yolculardan Neslihan Çimen, "Tahmin ettiğimizden daha zor bir yolculuk oldu. Beş kontrolden geçtik. Duygusal olarak da çok yorgunum. Bir an önce Türkiye'ye gitmek istiyorum. Kent şu an bomboş, insanlar yaşamıyor diyebilirim. Birbirlerine camlardan bağırıyorlar, insanlar bunalmış durumda. Biz şanslı olanlardanız devletimiz sayesinde." dedi.

ÇİN'DEKİ 48 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA UÇAĞA ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "Tahliye uçağımız Vuhan’dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye’ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı." açıklamasını yaptı.

(AA)