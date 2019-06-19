Rektörün kızına milyonluk şantajın detayları ortaya çıktı

Koç Üniversitesi'nde Rektör Umran İnan'ın danışmanı Ramazan Kalaycı, İnan'ın kızı Ayşe İnan'a yaptığı 1 milyon 150 bin liralık şantajla çalkalandı. Danışman Kalaycı, Rektör'ün kızı Ayşe İnan'dan şantaj yoluyla para aldığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Yürütülen soruşturma sonucunda da geçtiğimiz günlerde Ramazan Kalaycı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Yaşanan skandal şantaj ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Babasının danışmanı tarafından şantaja maruz kalan Ayşe İnan'ın şantajı en ince ayrıntısına kadar anlattığı savcılık ifadesi ortaya çıktı.

KOÇ'TA TANIŞTI, EVLENDİ

İnan, Koç Üniversitesi'nde çalıştığı dönemde tanıştığı Kani İrfan Kuzu ile 2014 yılının Nisan ayında evlendiğini, evli kaldıkları süre boyunca aralarında anlaşmazlık olduğunu, Kani İrfan Kuzu'nun kendisine çocuğunun elinden alınacağını söyleyerek tehditte bulunup sözlü ve fiziksel olarak darp eylemlerinde bulunduğunu belirtti. Bu olaylar nedeniyle ruh sağlığının bozulduğunu, ruhsal çöküntü yaşadığı sırada Beyoğlu'na gittiğini, burada yaklaşan bir kişinin kendisine sıkıntılarını gidermesi için bir madde verdiğini, bu maddeyi aldıktan sonra eve döndüğünü, eşi ile yeniden tartışmaya girdiğini, odasına çıkıp çantasını açarak tütüne benzer maddeyi rahatlamak için içtiğini anlattı.

KALAYCI'YA HER ŞEYİ ANLATTI

Eski eşi Kuzu'nun odaya gelerek 'içeriyi duman yapmışsın, bu içtiğin esrar' dediğini ve şikayet edeceğini, çocuğunu elinden alacağını söyleyerek tehdit ettiğini ileri sürdü. 2017 yılının Eylül ayında eski eşinin ve kendisinin tanıdığı güvendiği Ramazan Kalaycı'nın evine gittiğini, Kalaycı'ya eski eşiyle yaşadığı sorunları ve içtiği esrar maddesi olayını anlattığını, Ramazan Kalaycı'nın kendisine canını sıkma bana biraz süre ver ben bütün bunları araştırayım sana döneceğim dediğini belirtti.

"POLİSİN VE MİT'İN ELİNDE ÇOK CİDDİ KAYITLAR VAR"

Yaklaşık 10-15 gün sonra kendisini telefonla arayarak 'Anlattığın konularla ilgili önemli bir şeyler var, yüz yüze konuşmamız gerekir' dediğini kaydetti. Bunun üzerine Kalaycı'nın ofisinde buluştuklarını, burada kendisine 'Polisin ve MİT'in elinde çok ciddi kayıtlar var, uyuşturucudan kayıtların var, narkotik polisi tarafından takibe düşmüşsün, arabanın kayıtları var, torbacılar ile beraber çekilmiş fotoğrafların var, telefonun dinlenmiş' şeklinde sözler söyledikten sonra bir ekran görüntüsü ve isminin olduğu bir listeyi gösterip kendisini korkuttuğunu ifade etti.

'MİT'TE TANIDIKLARIM VAR' DEDİ

Kendisine 'Benim üst düzey devlet içerisinde emniyet ve MİT'de tanıdıklarım var, bütün bu kayıtların hepsini halledebilirim' dediğini ve bu kayıt ve belgelerin silinmediği takdirde çocuğunu bir daha göremeyeceğini söylediğini, çocuğunun elinden alınacağından korktuğu için Ramazan Kalaycı'nın kendisine sunduğu bütün teklifleri kabul etmek zorunda kaldığını anlattı. Konuşmadan bir kaç gün sonra Kalaycı'nın kendisini arayarak emniyet ve MİT'deki tüm kayıtları halledebileceğini, Ankara ve İstanbul'daki üst düzey devlet görevlileriyle arasının iyi olduğunu, devamlı suretle bunların yanına gidip geldiğini, orada tüm görevlilerle iyi ilişkilerinin olduğunu, belirli bir miktar para karşılığında bütün bu kayıtları sildirebileceğini söylediğini ifade etti.

YÜZBİNLERCE LİRAYI ÇANTAYLA TESLİM ETMİŞ

İnan ifadesinin devamında, kendisinin de içinde bulunduğu ruhsal çöküntüden dolayı para vermeyi kabul ettiğini, Ramazan'ın kendisine Ankara ve İstanbul'da bulunan yedi ayrı yere bu işi temizlemek için para vereceğini söyleyerek para talep ettiğini anlattı. Tarihini tam hatırlayamamakla birlikte ilk ödemeyi 2017 yılının Ekim ayında Koç Üniversitesi'nde bir çanta içerisinde 350 bin TL olarak yaptığını, ikinci ödemeyi yine aynı yerde 350 bin TL olarak yaptığını, üçüncü ödemeyi de 2018 yılının Eylül ayında 450 bin lira olarak elden Ramazan'a verdiğini ifade etti.

Ramazan Kalaycı'nın kendisine bu işi hallettiğini, verilen paraların emniyet ve MİT'deki kayıtlarını silecek kişilerin çocuklarının adına burs olarak yatırıldığını söylediğini ve kendisine banka dekontları verdiğini, dekontları araştırdığında sahte olduğunu anladığını belirtti.

Sabah