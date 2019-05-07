Koalisyon, terör örgütü YPG/PKK'dan Esed rejimine petrol taşıyan tankerleri vurdu

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Deyrizor'da YPG/PKK işgalindeki bölgeden, Beşşar Esed kontrolündeki bölgeye Fırat Nehri üzerinden petrol taşıyan tankerleri, havadan ağır makineli tüfeklerle hedef aldı.

Şuheyl beldesinden Bukris beldesine petrol taşıyan tankerleri böylece durduran koalisyon güçleri, varillere el koydu. Petrolü taşıyanlar ise olay yerinden kaçtı.

Olayın, Deyrizor ilinde YPG/PKK'nın petrolü çalmasına karşı son günlerde yapılan protestoların ardından meydana gelmesi dikkati çekti.

DEAŞ karşıtı koalisyondan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

- YPG/PKK-ESED PETROL İŞ BİRLİĞİ

ABD destekli terör örgütü, Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal etmeye devam ediyor.

YPG/PKK, işgalindeki alanlardan çıkarılan petrolün Esed rejimi ile paylaşıyor. Terör örgütü, çıkardığı petrolü Fırat nehrinin üzerinden taşıyarak Esed rejimine satıyor.

Örgüt ve rejim, Temmuz 2018'de Irak sınırındaki Deyrizor'da örgütün işgalinde bulunan petrol yataklarının işletmesi için de görüşmeler yapmaya başlamıştı.

Bu kapsamda aralarında Rus uzmanların da bulunduğu bir rejim heyeti, YPG/PKK'nın işgal ettiği ve ülkenin en büyük petrol sahası olan El Ömer'i de ziyaret etmişti.

Rejim kontrolündeki alanda faaliyet gösteren şirketler, bu yılın şubat ayında Deyrizor'un batısında, YPG/PKK'dan aldıkları petrolü daha hızlı şekilde transfer edebilmek için YPG/PKK işgalindeki Şuheyl'den, rejim kontrolündeki Bukris'e boru döşemişti.

(AA)