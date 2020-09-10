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10 Eylül 2020 Perşembe 16:22 | Son Güncelleme:

KKTC'ye 25 Eylül'den itibaren yeniden su verilecek

KKTC'ye 25 Eylül'den itibaren yeniden su verilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı.

AA'da yer alan haberde Oktay "Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi hak ve menfaatlerine zerre ve milim art niyetle bakılmasına asla müsaade etmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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