KKTC'nin kapalı Maraş planının detayları: Bu oyuna gelmemek lazım

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) KKTC Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Türkiye'den özel bir televizyon kanalının sorularını yanıtlayan Bakan Özersay, hükümetin 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş Mahallesi'ne ilişkin planları konusunda değerlendirmede bulundu.

Hükümetin planlarına dair Ada kamuoyunda bir kafa karışıklığı olduğuna dikkati çeken Özsaray, "KKTC hükümeti Maraş’ı açma kararı almadı. Maraş’ı birine verme ya da BM kontrolünde açma kararı da almadı. Aldığımız karar bu aşamada kapalı Maraş içerisinde bir envanter çalışması yapılmasıdır." dedi.

Söz konusu çalışmanın hükümetin bundan sonra izleyeceği politikayı doğru şekillendirmek, bölgenin geleceğinin ne olması gerektiğine doğru karar vermek için yapıldığı vurgulayan Özersay, "Öncelikle bir araştırma yapılacak. Burada durumun ne olduğunu net bir şekilde görmemiz neticesinde hangi adımı atacağımıza o zaman karar vereceğiz." ifadesini kullandı.

Envanter çalışmasının ardından ortaya çıkacak verilerin yalnızca bir rapor olarak kalmayacağına, buna göre adımlar atılacağına işaret eden Özsaray, "Bu konuda bir prensibimiz bulunmaktadır ve bir karar aldık. Burada eski sakinlerini ve Vakıflar İdaresi’nin mülkiyet haklarına zarar vermeyecek ve halel getirmeyecek şekilde hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık statükonun tek kurbanı olmak istemiyoruz"

Kıbrıs Rum tarafının eski mal sahiplerinin haklarının yok sayılıyor gibi bir atmosfer yaratmaya çalıştığına dikkati çeken Özersay, "Bu oyuna gelmemek lazım. Bir karalama politikası olacaktır. Burası statükonun sembolü haline gelmiş bir yerdir. Bu kadar yıldır kimsenin dokunmaya cesaret edemediği bir yerdi. Biz bir başlangıç yapıyoruz. İlgili bütün paydaşlarla da konuyla ilgili görüşmelerimiz olacaktır. Artık statükonun tek kurbanı olmak istemiyoruz.” diye konuştu.

"Çelişkili davranan Rum tarafı ve uluslararası aktörlerdir"

Yavuz Sondaj Gemisi'nin Akdeniz’e doğru yola çıkmasını da değerlendiren Özersay, şunları kaydetti:

“2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kıta Sahanlığını Sınırlandırma Anlaşması’nı yaptık. Güney Kıbrıs’ın bazı şirketlere lisans verdiği gibi biz de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na lisans verdik. Sismik araştırmaları 'biz de yapabiliriz' demiştik ve yaptık. Sondaj yaparsanız biz de 'yaparız' demiştik, sondaja başladılar biz de başladık ve devam edeceğiz.”

Kıbrıs Türk tarafı olarak Türkiye ile kararlı bir duruş ortaya koyduklarını vurgulayan Özersay, "Çünkü burada meşru hak ve menfaatlerimiz bulunmaktadır. Burada çelişkili davranan Kıbrıs Rum tarafı ve uluslararası aktörlerdir. Bir taraftan bu kaynakların ortaklarından birisi Kıbrıslı Türklerdir derken diğer taraftan Kıbrıslı Rumlar tek başına bunu yapabilir demek tutarsızlıktır." ifadesini kullandı.

"Barışçı yaklaşımlarla yolumuza devam edeceğiz"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Fatih Sondaj Gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile iş birliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkarması konusuna da değinen Özersay, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Rum tarafı kendi kapasitesini kendi haklarını, bizim haklarımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin haklarını gerçekten biliyorsa bir noktaya kadar gidecektir fakat gerginliği tırmandırmayacaktır. Haklarımızı kavrayamayan ve Türkiye’nin haklarını ve gücünü tam kavrayamayan adımlar atmaya kalkışırsa bir gerginlik ihtimali vardır ancak biz Kıbrıs Türk tarafı olarak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, bu konuda çatışmadan yana değiliz. Fakat haklarımızı da başkalarına teslim edecek değiliz. Diplomasiyi ön plana koyan, barışçı yaklaşımlarla yolumuza devam edeceğiz.”

Fatih Sondaj Gemisi'nin Ada'nın doğusunda arama çalışmalarını sürdürdüğü, Yavuz Sondaj Gemisi’nin Akdeniz’e doğru yola çıktığı bir dönemde, KKTC hükümetinin Maraş ile ilgili planları dikkatleri yeniden bölgeye yöneltmişti.

(AA)