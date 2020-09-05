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  3. KKTC'den yeni koronavirüs kararı: Ada'ya gelecekler 7 gün karantinada kalacak
05 Eylül 2020 Cumartesi 20:46 | Son Güncelleme:

KKTC'den yeni koronavirüs kararı: Ada'ya gelecekler 7 gün karantinada kalacak

KKTC'den yeni koronavirüs kararı: Ada'ya gelecekler 7 gün karantinada kalacak
DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden (KKTC) yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül ile 20 Eylül arasında ülkeye gelecek tüm yolcuların 7 gün karantinada kalacağı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, 7 Eylül ile 20 Eylül arasında ülkeye gelecek tüm yolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 7 gün karantinada kalacağını duyurdu.

DHA'nın aktardığı habere göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar "Halkımızın alınan kararlara anlayış göstermesini istiyoruz." dedi.

En güçlü ülkelerin dahi koronavirüs ile uğraştığına dikkat çeken Tatar, "Turizm ve eğitim adası olarak önlemler almak durumundayız" dedi.

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