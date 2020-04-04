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  3. KKTC'den getirilen 190 kişi Balıkesir'de bulunan bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı

KKTC'den getirilen 190 kişi Balıkesir'de bulunan bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı

KKTC'den getirilen 190 kişi Balıkesir'de bulunan bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) uçakla Türkiye'ye getirilen 190 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında Balıkesir'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) uçakla Türkiye'ye getirilen 190 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Balıkesir'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na Anadolujet'e ait uçakla inen 190 Türk vatandaşı, kontrollerinin ardından polis eşliğinde, dezenfekte edilen otobüslerle Balıkesir Üniversitesi'ndeki Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların tüm ihtiyaçları Balıkesir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Karantina alınan 190 kişi, 14 gün sonra yapılacak sağlık kontrolünün ardından evlerine gönderilecek.


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