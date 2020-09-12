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12 Eylül 2020 Cumartesi 00:14 | Son Güncelleme:

KKTC'deki koronavirüs hastalarının Türkiye'ye nakli sürüyor

KKTC'deki koronavirüs hastalarının Türkiye'ye nakli sürüyor
AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan 4 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası, tedavileri için Türkiye'ye getirildi.

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla KKTC'den Esenboğa Havalimanı'na 4 Kovid-19 hastası daha getirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, nakil sırasında havalimanı görevlileri ve sağlık çalışanları tarafından maske kullanımı ve mesafe kuralına dikkat edildi.

Ambulanslara alınan hastalar, tedavilerinin yapılacağı Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 9 Eylül'de Türkiye'nin, gece yarısından itibaren KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'deki sağlık servislerine nakline başlayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da 27 Ağustos'ta, Türkiye'nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

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