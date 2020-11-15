KKTC'de tarihi gün: Başkan Erdoğan Lefkoşa'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de devlet töreniyle karşılanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın liderliğinde kuruluşunun 37. yıl dönümünü kutluyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bulunduğu uçak KKTC’ye indi. Bahçeli'yi başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda yetkililer karşıladı.

DÜNYAYA MESAJ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte kutlama programına katılacak. Ankara'nın Lefkoşa'ya desteği bir kez daha tüm dünyaya gösterilecek.

Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında Ersin Tatar ile baş başa görüşecek. İki lider, başta Kıbrıs sorununun çözümü ve iki ülke arasındaki ilişkiler olmak üzere Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri ele alacak.

Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Bahçeli ile gideceğini açıklamıştı. İki lider Lefkoşa'da, hem kutlama törenlerine katılacak, hem de 46 yıl sonra kısmen açılan Kapalı Maraş'ı ziyaret edecek.

Başkan Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'ni de açacak.