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06 Ekim 2020 Salı 23:40 | Son Güncelleme:

KKTC'de koalisyon ortağı hükümetten çekildi

KKTC'de koalisyon ortağı hükümetten çekildi

KKTC'de koalisyon ortağı Halkın Partisi, hükümetten çekilme kararı aldı.

KKTC’de hükümet ortağı Halkın Partisi’nin (HP) koalisyondan çekilme kararı almasıyla hükümet düştü.

Hükümetin küçük kanadı HP'nin Parti Meclisi (PM) bu akşam olağanüstü toplandı. PM'de yapılan oylamada 36’ya 5 oy ile HP'nin hükümetten çekilmesi kararı alındı.

Partinin toplantısına HP’den ayrılarak bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı.

<p>Editör-Kurgu: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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