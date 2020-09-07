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  3. KKTC'de icra edilen Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı devam ediyor!
07 Eylül 2020 Pazartesi 18:59 | Son Güncelleme:

KKTC'de icra edilen Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı devam ediyor!

KKTC'de icra edilen Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı devam ediyor!
DHA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla sürüyor."
KKTC'de icra edilen Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı devam ediyor!
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