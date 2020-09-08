Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4567
  • 8,8198
  • 462.794
  • 1096.81
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. KKTC'de askeri gemiler halkı selamladı
08 Eylül 2020 Salı 01:32 | Son Güncelleme:

KKTC'de askeri gemiler halkı selamladı

KKTC'de askeri gemiler halkı selamladı
AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri gemiler Girne halkını selamladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri gemiler halkı selamladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz astsubay açık deniz eğitimleri icra eden ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) 1'inci sınıf öğrencilerini açık deniz eğitimleri kapsamında taşıyan TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa (A-579) ve TCG Osmangazi (NL-125) gemileri, Girne Limanı önünden geçerek halkı çimariva ile selamladı.

2-15 Eylül tarihleri arasında icra edilecek eğitimlere katılan iki geminin personeli, saat 17.45'te güvertede sıralanarak Girne halkını selamladı.

Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesi Tuna-1 kuyusu için yapıldı
Sosyal medyadaki görüntüleri tepkilere neden olmuştu... Yakalandı
Trump'tan Pentagon'a zehir zemberek sözler
Galatasaray, Okay Yokuşlu'yla anlaştı
Reina saldırısı davasında karar... Saldırgan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Onur Tuna'yla partner olan Hazal Kaya'dan 'boy farkı' itirafı!

Onur Tuna'yla partner olan Hazal Kaya'dan 'boy farkı' itirafı!

7 Eylül Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek v

7 Eylül Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları!

Yıllar önce güzelleşmek için neler yapılıyordu?

Yıllar önce güzelleşmek için neler yapılıyordu?

Bugün hangi burçları parasal konular bekliyor?

Bugün hangi burçları parasal konular bekliyor?